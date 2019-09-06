亞太區股市收升，主要是跟隨隔晚美股漲逾1%，因中美兩國敲定下月初舉行貿易談判，加上美國私企上月新增職位數量高於預期，避險情緒降溫，惟市場關注英國脫歐亂局，抑制大市升勢。
中美貿談可能有突破，加上美國就業數據強勁，避險貨幣日圓受壓，刺激出口類股，推動日本股市連升4天。日經平均指數收報21199點，升113點或0.54%。本周累漲2.39%。
南韓股市亦靠穩，韓國首爾綜合指數收報2009點，升4點或0.22%。
澳洲股市同樣造好，澳洲普通股指數收報6752點，升31點或0.48%。
今日 14:48 國際財經
亞太區股市收升，主要是跟隨隔晚美股漲逾1%，因中美兩國敲定下月初舉行貿易談判，加上美國私企上月新增職位數量高於預期，避險情緒降溫，惟市場關注英國脫歐亂局，抑制大市升勢。
中美貿談可能有突破，加上美國就業數據強勁，避險貨幣日圓受壓，刺激出口類股，推動日本股市連升4天。日經平均指數收報21199點，升113點或0.54%。本周累漲2.39%。
南韓股市亦靠穩，韓國首爾綜合指數收報2009點，升4點或0.22%。
澳洲股市同樣造好，澳洲普通股指數收報6752點，升31點或0.48%。
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