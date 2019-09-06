國際財經

三井住友金融集團據報加入收購印尼Permata銀行買家行列，以尋求增強當地業務。

外電引述消息人士稱，三井住友已就印尼Permata銀行投標，後者市值約21億美元(163.8億港元)。

三井住友的競爭對手是新加坡的華僑銀行。有報道指出，後者正考慮收購Permata近九成的股份。

目前，Permata銀行由渣打集團及印尼綜合企業公司Astra各自持有44.6%。渣打集團今年2月已表明，在Permata銀行的權益並非核心資產，會適時出售。