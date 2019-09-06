國際財經

蘋果公司據報正在開發屏幕下指紋技術，最早將應用於明年推出的iPhone。

外電引述消息人士指出，該技術正在蘋果內部和海外供應商之間進行測試，但其發布時間也可能推遲至2021年的iPhone更新。

消息稱，即將推出的指紋識別器將嵌入屏幕，讓用戶可以在屏幕的大部分區域掃描指紋，並與現有的Face ID系統協同工作。如果測試成功，蘋果正考慮在明年的iPhone型號中，加入這種技術。據悉，供應商已經證明能夠將這項技術整合到iPhone中，但蘋果尚未做到量產。

另外，蘋果也在開發iPhone SE之後的首款低價iPhone。消息人士透露，新款低價iPhone最早可能在明年上半年亮相，看起來像iPhone 8，屏幕為4.7吋，預計會在HOME鍵內置Touch ID，而非屏下指紋識別。

蘋果將於下周二(10日)發布新iPhone。報道指，新款iPhone將具備升級了的Face ID傳感器；高級版的新iPhone還將包括弱光攝影升級、改進防水性、防碎玻璃技術、更快的處理器，以及為AirPods充電的新方法。對於2020年，蘋果正在規劃更大的iPhone升級，採用5G技術、更快的處理器和3D鏡頭、增強版增強現實(AR)功能。

隨着iPhone XR和iPhone XS的推出，蘋果去年起停止銷售帶有Touch ID的新款iPhone，稱Face ID比指紋掃描更安全。但憑藉計劃中的低價iPhone和未來具有屏下指紋識別功能的設備，Touch ID顯然將捲土重來。