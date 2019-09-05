國際財經

中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第十三輪經貿高級別磋商，市場憧憬貿談可能有突破，加上就業數據強勁，刺激美股上揚，道指周四一度飆480點，即市高見26836；亞歐股市普遍造好；投資者避險意欲減退，金價從6年高位回落，日圓受壓、美元偏軟。

道指收市仍漲372點或1.41%，報26728點，單日點數升幅與百分比升幅同為8月13日以來最大；標指升1.30%，收報2976點；納指上揚1.75%，收報8116點。對貿易敏感的科技股炒高2.13%，費城半導體指數急升3.07%，蘋果也進賬1.96%，IMB大升3.41%，為升幅最大的道指成分股；重型機械股Caterpillar進賬3.27%，銀行股高盛都抽高2.64%。

美股向上的另一個原因是就業強勁，緩和了經濟衰退的憂慮。ADP數據顯示，美國私營企業職位在8月增多19.5萬個，遠高於市場預期的14萬個，其中10萬個來自教育和衞生服務領域。至於首次申領失業救濟人數上周輕微增加1000人，至21.7萬，分析師本來預期維持不變。

政局稍穩 英鎊回勇

不過，穆迪首席經濟師贊迪（Mark Zandi）表示，職位增長不俗，純粹因為企業減少裁員，實際上招聘已經開始減少。外界愈來愈擔心美國經濟陷入衰退，尤其是紐約聯儲銀行最近預測未來12個月衰退的機會達到39%，是10年前大衰退（Great Recession）結束以來最高的水平。

在歐洲，泛歐STOXX 600指數升0.72%，汽車股揚升2.5%，法股和德股分別高收1.11%和0.85%，英股逆勢跌0.55%。MSCI亞太指數（不計日本）上漲0.85%，日股升2.12%。

滙市方面，日圓顯著回落，尾段跌0.52%，報1美元兌106.95日圓。英國硬脫歐風險稍緩和，國會下議院通過阻止硬脫歐的議案，首相約翰遜隨即要求提前大選也被否決，而且意大利成功組成新聯合政府，兩國局勢略為穩定，促使英鎊大升、歐羅靠穩。英鎊兌美元升0.6%，報1.2329美元；歐羅兌美元持平，報1.1037美元。美滙指數跌0.06%，報98.39。

獲利盤湧現 期金挫逾2%

投資者憧憬貿易前景改善，油價先跌後回穩，布蘭特期油曾觸及62.4美元，收市報每桶60.95美元，升0.4%；紐約期油每桶收報56.30美元，升0.07%。

紐約12月期金一度挫近3%，每盎斯低見1514.3美元，收市仍跌2.2%，報1525.5美元，進一步遠離周三所見的6年高位。有分析員表示，除了風險胃納增加，投資者獲利回吐也可能是金價下跌的原因之一。

其他數據方面，美國工廠訂單連續第二個月上升，在7月漲1.4%，高於市場估計的1.2%。供應管理學會（ISM）服務業指數從7月的53.7提升至8月的56.4，優於市場預期的54。