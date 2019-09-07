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英國脫歐進程勢再度拖延，「脫歐派」悍將約翰遜(Boris Johnson)自從7月底取代文翠珊(Theresa May)出任英國首相後，雄心勃勃聲言要帶領英國於10月31日「死線」前脫離歐盟。然而，隨着黨內議員倒戈，約翰遜兩日內在國會連吃3場敗仗，「硬脫歐」風險雖稍為紓緩，惟英鎊反彈後又何去何從呢？

約翰遜在2016年中公投時已是主催脫歐的核心人物，幾經波折才接任英揆後，他曾經提倡以拒絕支付390億英鎊「分手費」作籌碼，威脅歐盟重回談判桌並給予較好的脫歐條件。他上周更決定延長國會休會期，以避免議員阻撓其鴻圖大計。可是，勢估不到他領導的執政保守黨竟然有21人轉軚，率先於周二與在野工黨聯手通過緊急動議，取得下議院的議程控制權，以鋪路表決阻止約翰遜無協議脫歐的法案。

緊接於周三(4日)召開的會議，下議院極速通過要求若10月19日前脫歐協議未獲國會放行，政府必須向歐盟提出第三度推遲脫歐期限，押後至明年1月31日，意味10月底不會「硬脫歐」。約翰遜隨即動議提前在10月15日大選，卻得不到三分二議員支持，也遭否決。

據分析，約翰遜原本打算於10月中出席歐盟峰會時，向歐盟爭取達成新的脫歐協議，但他早前自揭無協議脫歐是談判「籌碼」，加上內部面對政治危機，脫歐時限可能要一而再延期。

約翰遜上台使英國籠罩「硬脫歐」陰霾，投機者早已看淡鎊滙後市並作沽空部署，本周二(3日)英鎊見1.1959美元，接近2016年「公投底」1.1841美元低位。隨着英國國會暫時阻止了「硬脫歐」，鎊滙周三借勢反彈，一度升逾1%，重越1.22美元水平，昨天亞洲市場時段進一步上揚，曾見1.23美元位置。

值得留意的是，英倫銀行已下調英國經濟在脫歐最壞情況下的預測：國內生產總值(GDP)將收縮5.5%，幅度低於2018年11月時公布的8%，另外，失業率將上升至7%，通脹率會高見5.25%。不過，英倫銀行比之前「樂觀」，原因並非預期風險下降，而是央行自去年底以來一直做好準備！

約翰遜爭取10月底脫離歐盟的努力似乎難有成果，現在先遭到部分黨友背棄，繼而驅逐他們出黨，內部爭端加劇，未來施政必然「綁手綁腳」，甚至可能重蹈前任文翠珊的覆轍，英國脫歐更不知何時才有定案。

附【圖】所見，英鎊本周跌至1.1959美元觸底，短期「硬脫歐」風險紓緩，雖然已具反彈條件，但預計升勢或會於文翠珊落台時的1.25美元水平止步。

投資者對後市不宜太樂觀，原因是約翰遜始終屬強硬脫歐派，能否與歐盟重啟談判尚存變數，兼且英國經濟有衰退跡象，除非脫歐出現清晰方向，否則英鎊難望轉勢。

信報投資研究部

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