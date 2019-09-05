國際財經 即巿股評

中美貿易戰於5月開始全面爆發，美國總統特朗普亦同時向包括墨西哥和歐洲國家的多個國家開徵關稅，全球貿易局勢漸趨緊張。受避險資金帶動之下，倫敦金於6月初開始大幅飆升逾100美元（升幅約8%），並突破1300美元關口。相比之下，倫敦銀的升幅只有0.70美元（升幅5%），大幅落後倫敦金。金銀比例於7月初一度升至最高93水平，創1992年10月以來的近27年新高。

自7月開始，貿易戰所帶來的經濟隱憂開始浮現。美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表言論指貿易不確定性和對全球經濟的擔憂拖累美國經濟前景，並於8月議息後宣布減息四分之一厘，為十年內首次減息。避險資金開始投入倫敦銀市埸，銀價亦開始跟隨金價展開強勁升勢，金銀比例亦稍為回落。倫敦銀8月單月升幅達2.10美元，升幅高達12.96%。

更重要的是，中美貿易戰於8月底再度升溫，中美雙方均在既有關稅基礎上，再次增加關稅稅率。倫敦銀在兩周內再度飆升逾2美元至最高19.63美元，創2016年10月以來的近三年新高。

技術分析方面，倫敦銀自6月初開始，升破了於2016年7月開始形成的下降趨勢線開始展開強勁升勢，由最低14.55美元，連續上升三個月至最高19.63美元，三個月升幅高達34%。若銀價能突破20美元水平的話，後市或能挑戰2016年7月高位21.10美元，甚至是22.40美元水平（由2月18日高位16.199至5月27日低位14.282下跌浪的423.6%斐波那契投射水平）。不過，目前日線圖及周線圖的RSI均顯示銀價嚴重超買，後市面臨一定調整壓力。若周五公布的美國8月非農就業數據表現強勁，或會拖累白銀多頭鎖定獲利平倉，屆時小心銀價或會大幅回落至19.00甚至18.50美元附近。

交易策略方面，短期內待倫敦銀跌至18.40-18.50美元區域買入，上望19.80美元，跌穿18.00美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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