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今日 18:31 國際財經

道期漲逾200點 歐股中段個別走

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中美拍板下月初舉行貿易談判，惟市場仍密切關注英國脫歐進展，歐洲股市中段個別發展，道期漲逾200點。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7264點，跌46點或0.64%；德國DAX指數報12130點，升105點或0.88%；法國CAC 40指數報5583點，升51點或0.94%；意大利富時MIB指數報21872點，升135點或0.62%。

道指期貨暫報26628點，升256點。

中美同意下月初在美國華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。中國商務部稱，中方的反制手段是充足的，但在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對5500億美元中國商品進一步加徵關稅，防止貿易戰繼續升級。

英國「硬脫歐」風險暫時降溫，英國國會下議院就一項阻止無協議脫歐的議案進行首輪表決獲得通過。假若首相約翰遜在10月31日前未能與歐盟重新簽署新脫歐協議的話，他將被迫要求國會押後脫歐至明年1月31日。同時，英國國會下議院已否決約翰遜提前大選的要求。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報56.23美元，升0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報60.87美元，漲0.17美元或0.28%。

美國能源資訊局(EIA)稍後將公布上周原油庫存，市場預料將減少300萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少190萬桶與12萬桶。

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