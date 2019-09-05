國際財經

中美拍板下月初舉行貿易談判、市場憧憬中國降準、香港政局緊張氣氛亦有望緩和，惟市場仍密切關注英國脫歐進展，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時54分，英國富時100指數報7293點，跌17點或0.24%；德國DAX指數報12088點，升63點或0.53%；法國CAC 40指數報5564點，升32點或0.59%；意大利富時MIB指數報21822點，升84點或0.39%。

道指期貨暫報26552點，升180點。

中美貿易談判出現曙光，中國商務部公布，中美雙方同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通；工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。商務部又稱，中美雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。

英國「硬脫歐」風險暫時降溫，英國國會下議院就一項阻止無協議脫歐的議案進行首輪表決獲得通過。國會周三晚上將舉行另一輪全面性投票，再交由上議院辯論及投票；如果同樣獲得上議院通過，而首相約翰遜在10月31日前又未能與歐盟重新簽署新脫歐協議的話，他將被迫要求國會押後脫歐至明年1月31日。

雖然約翰遜早已表明，一旦阻止無序脫歐的法案獲得通過，他將解散國會提早大選，但英國國會下議院已否決約翰遜提前大選的要求，使他意圖「硬脫歐」的努力失敗。

內地放水預期升溫，中國國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議。會議表示，要及時運用普遍降準和定向降準等工具，引導金融機構將資金更多用於普惠金融，加大對實體經濟支持力度，確保經濟在合理區間運行。

地緣政局方面，香港特區政府宣布正式撤回《逃犯條例》，特首林鄭月娥亦提出4大行動，明言希望可為打破困局行出一步，有助緩和地緣政局緊張氣氛。

美國原油庫存上升，油價扭轉上日漲逾4%的強勢，今日走軟。紐約原油期貨現時每桶報56.07美元，跌0.19美元或0.34%；倫敦布蘭特期油報60.6美元，跌0.1美元或0.16%。

美國能源資訊局(EIA)周四將公布上周原油庫存，市場預料將減少300萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少190萬桶與12萬桶。