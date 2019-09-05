國際財經

中美貿易談判出現轉機，加上香港特區政府宣布撤回《逃犯條例》，地緣政局緊張氣氛緩和，以及英國「硬脫歐」風險降溫，亞太區股市上揚。

中美同意下月初華盛頓舉行經貿高級別磋商，兩國或有望達成貿易協議，推動日本股市收復21000點。日經平均指數收報21085點，漲436點或2.12%，連續第3日走高。

南韓股市亦造好，韓國首爾綜合指數收報2004點，升16點或0.82%。

澳洲股市漲近1%，澳洲普通股指數收報6720點，升64點或0.97%。