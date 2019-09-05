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今日 08:41 國際財經

特朗普傳晤GM行政總裁 討論一系列議題

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美國傳媒引述消息人士稱，通用汽車(GM)行政總裁巴拉(Mary Barra)將於周四到白宮，與美國總統特朗普與其他官員會晤，討論包括貿易、勞資合約談判、修訂燃料效益標準等一系列議題。

白宮與GM拒評上述消息。

根據報道，特朗普可能只出席會議一部分，但指因為颶風「多里安」(Dorian)吹襲美國佛羅里達州的事宜，其日程或會被打亂。

上周五，特朗普在Twitter貼文，批評一度是底特律僱用最多汽車工人的GM，已成為當地聘用最少工人的車廠。

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