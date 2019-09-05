國際財經 即巿股評

受本地局勢改善消息利好，港股昨日急升近千點，料今早整固機會較大，市場繼續關注中美貿易談判前景。

隔晚美股三大指數集體收漲，道指收升237點或0.91%報26355點。美國國債收益率倒掛現象暫告消失，推動美國銀行股上漲。標普500漲1.08%報2937點；納指漲1.3%報7976點。科技股普漲，英特爾漲超4%，蘋果漲1.7%，Facebook漲2.6%。

外媒分析指，香港政府撤回逃犯條例修訂草案，可望暫時紓緩緊張局勢，或有利中美貿易談判。另外，中國上月服務業擴張速度是三個月最高，加上紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，適當情況下會採取行動支持經濟，均利好美股投資氣氛。

美聯儲發表褐皮書報告稱，美國經濟在7月和8月的大部分時間裡都保持溫和增長，儘管消費者支出「喜憂參半」，但企業仍保持樂觀。報告稱，「儘管對貿易政策不確定性的擔憂仍在繼續，但大多數企業仍對近期前景保持樂觀。」

投資者繼續將資金投入黃金市場避險，刺激金價連續三日上升。紐約12月期金收報每盎斯1560.4美元，升4.5美元或0.29%。倫敦基本金屬收盤集體上漲，其中LME期銅漲2.5%報5751美元/噸，LME期鋅漲5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報57.58元，較本港收市低0.32元；騰訊(00700)ADR收報342.01元，高0.81元；國壽(02628)ADR收報18.6元，低0.08元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報11.78元，高0.04元；中石油(00857)ADR收報3.93元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報4.66元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.97元，低0.38元；聯通(00762)ADR收報7.93元，低0.04元； 中電信(00728)ADR收報3.55元，高0.03元。

港股ADR指數報26476，較周三恒指收市低47點或-0.18%。恒指夜期跌90點，收報26386點，低水137點，港股昨日受到行政長官林鄭月娥撤回修訂逃犯條例消息刺激，尾市最多升超過1100點，恒指收報26523點，升995點或3.9%，成交急增至1163億。財政司司長陳茂波表示，近期港股主要受外圍因素影響，與本地近期發生的社會事件無直接關係，另外，陳茂波對第三季本地生產總值不樂觀，指社會衝擊事件，令訪港旅客數字下跌四成半，餐飲業收入跌幅是2009年以來最多，存在很大挑戰，但當局未見有明顯資金外流。恒指短期阻力參考6月4日低位26671，以及8月上旬下跌裂口頂部26868。

焦點股份

國泰航空(00293)：集團宣布，史樂山辭任董事局主席及常務董事，將於11月6日生效。國泰表示，史樂山辭任是基於退休，與董事局並無任何意見分歧。接任的賀以禮今年53歲，於1988年加入太古集團，現時為太古集團及太古地產董事。

陽光房地產基金(00435)：截至六月底止年度可分派收入4.67億元，按年升3.7%， 每基金單位分派27.3仙，按年升3%。

信利國際(00732)：8月綜合營業淨額19.86億元，按年增加一成二；首八個月綜合營業淨額141.12億元，按年增加一成半。