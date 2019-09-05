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格林斯平:負利率快擴至美國 僅時間問題



美國聯儲局前主席格林斯平向媒體稱，「負利率」很快會擴散至美國，又說股市波動或削弱全球央行推動經濟的努力。

褐皮書:美國經濟保持溫和增長 貿戰困擾商界



聯儲局地區經濟報告稱，美國經濟近數周保持溫和增長勢頭，製造業受累於全球經濟放緩，消費開支表現參差。中美貿易戰影響部分美企投資決定；紐約聯儲總裁威廉斯稱，已準備好採取適當的行動，避免美國經濟下滑，但強調現況仍良好；達拉斯聯儲總裁卡普蘭稱，將重點評估製造業滑坡會否拖累消費開支。

特朗普:中美貿談不包括放寬華為禁令



美國總統特朗普稱，華為被華府制裁一事不應列入中美貿談，因為華為問題屬於國家安全範疇。他又在社交網站引述富商森姆澤爾對媒體稱，中方在談判時擅長甚麼都不接受，對付中國的態度需要非常強硬，最終或會得出比預期好的解決方案。

英國國會下議院否決約翰遜提前大選要求



英國首相約翰遜在國會下議院投票中，未能取得足夠票數支持，使他意圖「硬脫歐」的努力失敗，無法解散國會提早舉行大選。

全球氣氛轉佳 道指收市漲237點



港府撤回修訂《逃犯條例》，加上歐洲綜合PMI數據勝預期，刺激亞歐股市造好，美股也扭轉上日跌勢，道指尾段曾升244點，收市仍漲237點或0.91%；標指上揚1.08%；納指進賬1.30%。晶片股英特爾急漲逾4%，NVIDIA抽高2.80%，費城半導體指數攀升2.79%；蘋果都漲1.70%。高盛和摩根大通上揚逾1%。

焦點簡訊

￭ 美國7月貿赤按月收縮2.7%，至540億美元，高於預期；其中，對華逆差擴大9.4%。

￭ 避險需求降，日圓兌美元尾段回落0.40%；美滙指數下滑0.55%；

￭ 紐約期金高收0.3%，每盎斯報1560.4美元。期銀升1.65%。

￭ 紐約期油回升4.3%，每桶收報56.26美元；布蘭特期油漲4.2%。

￭ 加拿大央行議息後維持利率不變，會後聲明未提短期減息需要。

￭ 法國股市收升1.21%，德股、英股分別漲0.96%、0.59%。

￭ 瑞銀據報擬重整旗下投行業務，將裁數以百計僱員。

￭ 李克強主持國務院常務會議，稱及時運用普遍降準和定向降準等工具，加大經濟支持力度。

￭ 夜市期指收報26386點，較昨日恒指收市低水137點。

￭ ADR港股比例指數報26455點，較香港收市低67點。