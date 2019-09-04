國際財經

香港行政長官林鄭月娥宣布撤回修訂《逃犯條例》，連月來緊張的社會氣氛有望緩和，刺激恒指周三急升近千點，加上歐洲綜合採購經理指數(PMI)勝預期，亞洲和歐洲股市造好，美股三大指數扭轉上日跌勢並全線造好，道指尾段曾升244點，盤中高見26362點。美滙指數則回軟。

道指收市仍漲237點或0.91%，報26355點；標指上揚1.08%，收報2937點；納指進賬1.30%，收報7976點。

格老：美衰退與否還看股市

歐羅區8月綜合PMI報51.9，稍勝市場預期，利好市場氣氛。歐洲股市方面，法股上升1.21%表現較佳，德股及英股分別升0.96%和0.59%。

聯儲局前主席格林斯平接受CNBC節目訪問時表示，美國是否步入衰退將取決於美股表現，又指美股目前震盪走勢帶來的影響，大家尚未能完全明白或正確估量。

紐約聯儲銀行總裁威廉斯周三發表演說，稱低通脹是這個年代的問題，認為須作出適當的行動以支持美國經濟持續增長，維持強勁的勞工市場，以及通脹要向2%的目標進發。

貿赤縮2.7% 對華逆差反擴大

此外，美國新出爐的7月貿易赤字按月收縮2.7%，至540億美元，仍高於預期的534億美元；其中，對華逆差擴大9.4%至328億美元，為6個月以來最高，期間對華出口減少3.3%，而進口增加6.4%。

加拿大央行議息後維持基準利率在1.75厘不變，會後聲明指出，現時息口水平恰當，並直言中美貿易戰已削弱全球經濟增長動力，但沒有提及任何短期減息的需要。

美滙指數扭轉此前5個交易日的升勢，尾段回軟0.55%，至98.45。日圓受累避險需求下降，下滑0.4%，至每美元兌106.36日圓。英國硬脫歐風險消減，利好英鎊，美市尾段漲1.2%，兌1.2229美元；歐羅升0.48%，兌1.1027美元。

紐約期金高收0.3%，每盎斯報1560.4美元，再創六年新高。期銀升1.65%，報19.547美元。

受惠歐洲經濟數據理想，加上市場預期美國上周原油庫存將連續第三周報跌，紐約期油價回升4.3%，每桶收報56.26美元；布蘭特期油漲4.2%，收報60.70美元。