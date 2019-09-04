國際財經

歐洲股市周三收市顯著回升，泛歐指數Stoxx 600收報383點，上揚0.89%。香港特區政府宣布撤回《逃犯條例》，有助緩和地緣政局緊張氣氛，歐股借勢反彈。

英國富時100指數收報7311點，上漲0.59%或43點；德國DAX指數收報12025點，攀升0.96%或114點；法國CAC 40指數收報5532點，彈高1.21%或66點；意大利富時MIB指數收報21737點，進賬1.58%或338點；西班牙IBEX 35指數收報8856點，上升0.54%或47點。