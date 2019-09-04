國際財經

歐盟委員會專責市場競爭事務的專員維斯塔格(Margrethe Vestager)表示，關注Facebook (fb)擬發行加密貨幣Libra，或會削害市場競爭。

維斯塔格周三在預先發表的演說稿中認為，在fb發行Libra前進行仔細研究實屬必要，須確定Libra不會削弱市場競爭。

維斯塔格上月向負責監督Libra的機構28個成員發出問券，詢問成員看法，以及Libra如何與fb其他平台整合，和私隱保障等問題。

Fb未有回應傳媒相關查詢。