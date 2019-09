即巿股評 港股直擊 國際財經

美國8月製造業指數3年半來首次跌穿盛衰分界線,從7月的51.2進一步挫至49.1,差過市場預期;新訂單分項指數降至2012年6月後新低的47.2。此外,中美自9月1日起互相加徵新一輪關稅,美國總統特朗普在Twitter警告,若中方想拖延談判,等到他成功連任,協議只會更嚴苛(deal would get much tougher)。

製造業萎縮加上貿談再生枝節,受此兩大「重磅」消息打擊,美股在周二假期後復市下滑,道指曾失守26000點關,而日圓、黃金和債券等獲得青睞,三者齊齊急升。除了傳統避險資產之外,市場對增持現金的熱情也逐漸高漲,美國投資公司協會(Investment Company Institute, ICI)數據顯示,全球貨幣市場基金資產總值已膨脹至3.36萬億美元,屬2009年10月後新高,較去年底增逾3200億美元(10.7%)。

當愈來愈多投資者認同「現金為王」,對預測經濟前景亦有一定啟示作用。

根據紐約聯邦儲備銀行按10年期與3個月期國債息差表現編製的模型,明年7月美國經濟陷入衰退機率較今年初翻了一番,達31.48%(註:自1970年開始,該機率每逢超越30%門檻,衰退便必然來襲)。全球貨幣市場基金資產總值於過去數年與紐約聯儲銀行衰退概率模型關係密切,關連系數(correlation ratio)達0.909,即接近同步。換言之,雖然10年期與2年期國債孳息曲線回復正常,不再倒掛,但只要投資者傾向增持現金,預期上述模型的衰退機率會進一步揚升,經濟衰退的可能性恐怕不斷提高。

美國衰退陰霾密布,內地經濟也有放緩壓力,本港難以獨善其身。受累政治局勢持續緊張,加上中美貿易戰升級,經季節調整後,8月日經香港採購經理指數(PMI)報40.8,為2009年2月後最低,較7月份的43.8再回落3個百分點,並已17個月處於50的盛衰線之下,反映本港經濟活動繼續收縮。

本港次季本地生產總值(GDP)僅增長0.5%,是2009年錄得衰退以來最弱。鑑於營商環境趨向惡化,第三季GDP有機會負增長已屬意料之內。

附【圖】所見,香港PMI與GDP按年變幅一向亦步亦趨,由往績推算,今年內很大可能出現經濟衰退。在最糟狀況下,IHS Markit隱含經濟增長率(implied GDP growth rates)顯示,目前PMI數據相當於經濟按年收縮4%至5%。

總括而言,香港經濟持續下行風險增加,即使特首終於決定撤回修訂《逃犯條例》,港股昨天偷步炒上,勁彈近千點,惟正如本欄早前提及,恒指上周四發出歷來第28個「終極死亡交叉」訊號,據統計所得,每當出現「真死亡交叉」,恒指往往短暫回升後重拾跌勢,故須慎防現階段只屬超賣反彈。若這次是「真死亡交叉」,意味恒指稍後起碼要下試23000點(詳見9月2日本欄)。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容