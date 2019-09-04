國際財經 即巿股評

由於中美雙方互相加征報復性關稅，倫敦金於上周一(8月26日)開市後一度急升近30美元並刷新6年高位至1555.07美元。不過，金價很快遭到獲利沽盤的打壓而回落，加上其後美國總統特朗普再度「出口術」緩和局勢，金價幾乎全數回吐當日升幅。雖然支持金價的因素猶在，倫敦金在上周四(8月29日)亦曾重返1550美元附近，但當晚公布的美國第二季度消費者支出年化季率為4.7%，大超市埸預期，減低了市埸對美國經濟衰退的擔憂，該數據再度打壓金價回落，金價在翌日曾最低跌至1516.91美元。全周總結倫敦金小幅下跌0.42%至1520.32美元收市，中止四周連升趨勢。

經過幾日窄幅波動後，倫敦金本周升勢再現。周二(9月3日)晚上美國供應管理協會(ISM)公布美國8月製造業採購經理指數(PMI)為49.1，遠低於市埸預期51.2之餘，更跌穿盛衰分界線。數據公佈後，倫敦金一度上漲近20美元至最高1549.68美元，並逼近6年高位1555.07美元。值得留意的是，美國將於周五(9月6日)20:30公布其8月非農就業人口數據，若結果低於市埸預期，倫敦金很可能會迎來新一輪的上漲，有機會向上挑戰1575美元甚至1600美元水平。

技術分析方面，倫敦金繼續在上升通道保持上升趨勢。但金價在8月26日及29日兩次升至1550美元附近水平後均出現大幅回調，而今日最高升至1550.05美元亦受阻回落，加上日線圖的RSI與金價走勢出現頂背馳，周線圖和月線圖亦顯示金價嚴重超買，短期內金價或會展開回調。若倫敦金跌破短期上升通道底部支持1518-1520美元水平，後市金價或會進一步下探1500美元甚至1488美元水平（由5月30日低位1274.88美元至8月26日高位1555.07美元上升浪的23.6%斐波那契回吐水平）。

交易策略方面，短期內待倫敦金下跌至1499-1501美元區域買入，上望1525美元，跌穿1495美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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