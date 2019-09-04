國際財經

英國有望阻止「硬脫歐」，利好市場氣氛，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7292點，升24點或0.33%；德國DAX指數報12040點，漲129點或1.09%；法國CAC 40指數報5521點，漲55點或1.01%；意大利富時MIB指數報21736點，漲336點或1.57%。

道指期貨暫報26320點，升198點。

英國國會下議院以328票對301票，通過反對派工黨為首提出的議案，阻止首相約翰遜強行在10月31日於無協議下脫離歐盟的計劃。約翰遜表明，如果國會議員叫停與歐盟的談判，再次無意義地拖延脫歐，或再延遲多年，提前大選將是唯一解決僵局的方法。

中美貿易爭議持續，美國總統特朗普表示，美中貿易談判進展順利，但警告若中方將談判拖延到他的第二任期，他將在談判中更加嚴苛。美國CNBC電視台更引述消息人士稱，特朗普上月對於中國宣布向750億美元美國貨加徵報復性關稅後感到震怒，有意把中國貨關稅提高一倍，其後遭多位官員阻止。

數據方面，歐羅區8月服務業採購經理指數(PMI)終值從7月的53.2升至53.5，高於初值53.4。法國8月服務業PMI終值為53.4，高於7月的52.6，為2018年11月以來最高。德國8月服務業PMI從7月的54.5升至54.8。英國8月服務業PMI為50.6，低於預期的51。

另外，歐羅區7月零售銷售按月下跌0.6%，符合市場預期。歐洲央行(ECB)候任行長拉加德(Christine Lagarde)表示，歐羅區通脹持續偏低，近期經濟面臨挑戰，因此有必要在長時間內保持高度寬鬆政策。

紐約原油期貨現時每桶報54.24美元，升0.3美元或0.56%；倫敦布蘭特期油報58.45美元，升0.19美元或0.33%。