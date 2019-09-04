國際財經

英國有望阻止「硬脫歐」，加上該國再撥20億英鎊協助脫歐，歐洲股市早段走揚。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7316點，升48點或0.67%；德國DAX指數報12030點，漲119點或1%；法國CAC 40指數報5521點，漲54點或1.01%；意大利富時MIB指數報21707點，漲308點或1.44%。

道指期貨暫報26352點，升230點。

英國脫歐前景充滿挑戰，英國國會下議院以328票對301票，通過反對派工黨為首提出的議案，阻止首相約翰遜強行在10月31日於無協議下脫離歐盟的計劃。投票結果對約翰遜構成重大挫折，他表明，如果國會議員叫停與歐盟的談判，再次無意義地拖延脫歐，或再延遲多年，提前大選將是唯一解決僵局的方法。

外界預期，約翰遜將於日內提出解散國會，以提早舉行大選，估計將把大選日期定為10月14日，等同由選民決定是否無協議下脫歐。

另外，英國財相賈偉德(Sajid Javid)宣布額外增加20億英鎊(約189.78億港元)資金，用於政府部門的脫歐相關支出。新增支出將用於包括邊境部隊和港口支持在內的脫歐項目，還包括探索英國衞星導航系統的資金。

中美貿易爭議持續，美國總統特朗普表示，美中貿易談判進展順利，但警告若中方將談判拖延到他的第二任期，他將在談判中更加嚴苛。

美國CNBC電視台更引述消息人士稱，特朗普上月對於中國宣布向750億美元美國貨加徵報復性關稅後感到震怒，有意把中國貨關稅提高一倍。不過，財長努欽(Steven Mnuchin)與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)動員一批大企業行政總裁致電特朗普，才阻止有關情況發生。

油價回升，但全球經濟低迷的憂慮抑制升幅。紐約原油期貨扭轉上日挫2%的頹勢，現時每桶報54.3美元，升0.36美元或0.67%；倫敦布蘭特期油報58.57美元，升0.31美元或0.53%。