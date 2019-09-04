國際財經

新加坡金融管理局調查發現，經濟學家大幅下調對2019年新加坡經濟增長的預測，認為貿易緊張局勢，以及中國經濟放緩是該國經濟面臨的最主要風險。

金管局對23位經濟學家調查的預估中值顯示，今年新加坡國內生產總值(GDP)預計增長0.6%，增幅遠低於6月調查時的2.1%。新加坡貿工部上月亦將今年經濟增長預測範圍，下調到0至1%，原先為1.5%至2.5%。

最新調查中，分析師下調對多數主要宏觀經濟指標的預測，但上調對金融、保險和民間消費部門的預估。調查亦顯示，2020年全年經濟料增長1.6%。