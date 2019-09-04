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今日 10:26 國際財經

南韓政府促國企增支出撐經濟

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南韓政府要求國有企業將今年的支出，較原計劃提高1萬億韓圜(約64.85億港元)，以支持正在放緩的活動。

南韓財長洪楠基在會議上，要求137家國有企業的負責人，將今年的投資增加1萬億韓圜以支持經濟。這將使今年的總投資規模達到55萬億韓圜，亦意味着國有企業現在必須將支出提高約6%。

外界普遍預計，南韓今年經濟增幅將達不到政府下調後的增長目標。

當局今年的增長目標為2.4至2.5%，但跨國投資銀行預計今年經濟增幅將從去年的2.7%降到低至1.4%，這將是半世紀以來的最低增幅之一。

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