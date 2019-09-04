國際財經

日本8月服務業活動以近兩年最快速度擴張，表明雖然面臨海外壓力不斷升高，但內需仍強韌。

日本8月Jibun Bank服務業採購經理指數(PMI)經季調後，從7月的51.8升至53.3，為2017年10月以來最快擴張速度，略低於初值53.4。

至於8月綜合PMI由7月的50.6升至51.9，受服務業活動表現亮眼支撐。

IHS Markit分析師Joe Hayes稱，日本服務業8月份加速擴張，可以被視為10月消費稅上調前的積極訊號，表明今年迄今國內市場展現出的韌性，已經延續至第三季。