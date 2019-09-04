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今日 08:37 國際財經

佩洛西向杜魯多稱 關注美墨加協定執法與勞工議題

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民主黨籍美國國會議長佩洛西向加拿大總理杜魯多表示，民主黨關注《美墨加協定》的執行與墨西哥引入勞工標準的情況。

雖然美國、墨西哥與加拿大政府已經就《美墨加協定》達成協議，但協議須待美國國會與加拿大國會審批後方才有效，前者的審查一直在眾議院面對障礙。

佩洛西辦公室表示，民主黨籍議長與杜魯多周二通電話，雙方談到國會與美國貿易代表辦公室討論《美墨加協定》的進展，主要問題在於勞工標準、藥價、環境保護，以及執法機制等議題，而佩洛西特別關注執法與勞工部分。

 

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