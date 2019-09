國際財經

中美貿易戰形勢再度緊張,美國總統特朗普在Twitter警告,若中方拖延談判,當他勝出連任總統後,雙方達成協議的條件將更嚴苛(deal would get much tougher)。此外,數據顯示美國製造業3年來首次收縮,拖累市場氣氛。周一假期後美股周二開市全線下滑,道指曾瀉425點,一度失守26000關,盤中低見25978點。

道指收市仍挫285點或1.08%,報26118點;波音及Caterpillar股價分別急跌2.66%和1.66%,蘋果也挫1.46%;金融股也受壓,高盛下滑2.42%,美國運通都回吐2.30%;不過,藥業股輝瑞(Pfizer)上揚1.60%,為表現最強的道指成分股,則為大市帶來支撐。標指收市下滑0.69%,報2906點。納指收市回落1.11%,報7874點。晶片股輝達(Nvidia)和Skyworks Solutions分別回落1.99%和1.46%。

中美自周日(9月1日)起互相加徵新一輪關稅,北京周一就美國向其施加關稅,向世界貿易組織(WTO)提出起訴。另一方面,美國供應管理學會(ISM)的製造業指數,從7月的51.2降至8月的49.1,低於市場預期的51,是近3年以來首次跌穿50水平,反映製造業出現收縮,商業信心在8月顯著下跌。

10年期美債息見1.431厘

受英國脫歐問題影響,歐股整體受壓,泛歐STOXX 600指數跌0.23%,零售股及資源股挫超過1%,拖累所有板塊向下;德股和法股分別低收0.36%和0.49%。MSCI亞太指數(不計日本)跌0.74%,日股近乎平收。

日圓、黃金和債券等資產均得到避險需求支持。紐約期金收市大升1.7%,每盎斯報1555.9美元。日圓兌美元尾段升0.16%,報106.05日圓;美滙指數曾高見99.37,尾段報99.02,上揚0.1%;歐羅曾跌0.4%,至1.0926美元的28個月低位,其後收復所有失地輕微倒升,兌1.0975美元,歐羅走軟反映投資者預期歐羅區的負利率水平維持一段較長時間。

英國國會下議院周二甫復會,便上演首相約翰遜陣營與反對硬脫歐議員全面攤牌,甚至可能提早大選。受消息拖累,英鎊早段失守1.2美元這個原本甚具支持力的關口,是2016 年10 月英鎊閃崩以來最弱,跌幅達0.89%,報1.1959

美元;其後,由於有愈來愈多議員倒戈,執政保守黨在國會恐失多數優勢,降低強行硬脫歐的風險,約翰遜的語調亦稍為軟化,刺激英鎊從谷底反彈,一度重上1.21水平;尾段報1.2083,倒升0.14%。

各地債券孳息廣泛下跌,尤其是美國製造業指數陷入收縮後,10年期美債息創下至少2016年7月以來新低,最低見1.431厘,其後稍為回升到1.467厘。

需求前景不穩 油價曾挫4%

除了中美貿易關係緊張之外,石油出口國組織(OPEC)和俄羅斯的產量在8月有所增加,成為油價下挫的原因之一。在需求前景不穩下,紐約期油曾插4.1%,收市跌幅收窄至2.1%,每桶報53.94美元;布蘭特期油也跌0.7%,每桶收報58.26美元,一度低見57.23美元。

其他數據方面,8月份Markit製造業採購經理指數(PMI)終值稍微改善,從初值的49.9上調至50.3,儘管指數仍在50的盛衰分界徘徊,但仍屬2009年9月以來最低水平。美國建築開支在6月大跌後,7月輕微反彈0.1%,升幅小於市場預期的0.3%,按年計下跌2.7%。