國際財經

中美貿易戰形勢再度緊張，美國總統特朗普在Twitter警告，若中方拖延談判，當他勝出連任總統後，雙方達成協議的條件將更嚴苛(deal would get much tougher)。此外，數據顯示美國製造業3年來首次收縮，拖累市場氣氛。周一假期後美股周二開市全線下滑，道指曾瀉425點，一度失守26000關，盤中低見25978點。

道指收市仍挫285點或1.08%，報26118點；波音及Caterpillar股價分別急跌2.66%和1.66%，蘋果也挫1.46%；金融股也受壓，高盛下滑2.42%，美國運通都回吐2.30%；不過，藥業股輝瑞(Pfizer)上揚1.60%，為表現最強的道指成分股，則為大市帶來支撐。標指收市下滑0.69%，報2906點。納指收市回落1.11%，報7874點。晶片股輝達(Nvidia)和Skyworks Solutions分別回落1.99%和1.46%。

中美自周日(9月1日)起互相加徵新一輪關稅，北京周一就美國向其施加關稅，向世界貿易組織(WTO)提出起訴。另一方面，美國供應管理學會(ISM)的製造業指數，從7月的51.2降至8月的49.1，低於市場預期的51，是近3年以來首次跌穿50水平，反映製造業出現收縮，商業信心在8月顯著下跌。

10年期美債息見1.431厘

受英國脫歐問題影響，歐股整體受壓，泛歐STOXX 600指數跌0.23%，零售股及資源股挫超過1%，拖累所有板塊向下；德股和法股分別低收0.36%和0.49%。MSCI亞太指數(不計日本)跌0.74%，日股近乎平收。

日圓、黃金和債券等資產均得到避險需求支持。紐約期金收市大升1.7%，每盎斯報1555.9美元。日圓兌美元尾段升0.16%，報106.05日圓；美滙指數曾高見99.37，尾段報99.02，上揚0.1%；歐羅曾跌0.4%，至1.0926美元的28個月低位，其後收復所有失地輕微倒升，兌1.0975美元，歐羅走軟反映投資者預期歐羅區的負利率水平維持一段較長時間。

英國國會下議院周二甫復會，便上演首相約翰遜陣營與反對硬脫歐議員全面攤牌，甚至可能提早大選。受消息拖累，英鎊早段失守1.2美元這個原本甚具支持力的關口，是2016 年10 月英鎊閃崩以來最弱，跌幅達0.89%，報1.1959

美元；其後，由於有愈來愈多議員倒戈，執政保守黨在國會恐失多數優勢，降低強行硬脫歐的風險，約翰遜的語調亦稍為軟化，刺激英鎊從谷底反彈，一度重上1.21水平；尾段報1.2083，倒升0.14%。

各地債券孳息廣泛下跌，尤其是美國製造業指數陷入收縮後，10年期美債息創下至少2016年7月以來新低，最低見1.431厘，其後稍為回升到1.467厘。

需求前景不穩 油價曾挫4%

除了中美貿易關係緊張之外，石油出口國組織(OPEC)和俄羅斯的產量在8月有所增加，成為油價下挫的原因之一。在需求前景不穩下，紐約期油曾插4.1%，收市跌幅收窄至2.1%，每桶報53.94美元；布蘭特期油也跌0.7%，每桶收報58.26美元，一度低見57.23美元。

其他數據方面，8月份Markit製造業採購經理指數(PMI)終值稍微改善，從初值的49.9上調至50.3，儘管指數仍在50的盛衰分界徘徊，但仍屬2009年9月以來最低水平。美國建築開支在6月大跌後，7月輕微反彈0.1%，升幅小於市場預期的0.3%，按年計下跌2.7%。