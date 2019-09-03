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英國國會下議院議長伯科(John Bercow)周二宣布，批准一項涉及英國脫離歐盟的緊急辯論。提呈這項緊急辯論的國會反對派議員希望，最終能通過阻止英國無協議脫歐的議案。

伯科表示，緊急辯論將於當地時間周二晚上舉行，預料持續三個小時。發起緊急辯論的議員期望把握時間，在周三通過立法，促使首相約翰遜押後脫歐日期。

英國國會周二重開會議，執政保守黨一名國會議員倒戈，導致保守黨失去在國會的大多數議席地位。保守黨在國會現時只有319席，在野黨派佔據320席。