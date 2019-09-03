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今日 00:06 國際財經

保守黨一名成員倒戈 約翰遜失去國會控制權

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受到一名黨內成員倒戈拖累，英國首相約翰遜領導的保守黨政府在國會下議院失去多數黨地位。

自1992年開始成為英國保守黨成員、曾出任司法大臣的Phillip Lee，在當地時間周二國會開始辯論反對黨提出阻止無序脫歐議案時宣布離開保守黨，跳槽至自由民主黨，表示基於保守黨政府正積極推動英國無協議脫離歐盟，因此他選擇離開。

Lee離開後，保守黨不再成為國會控有過半數議席的政黨，同時也令到自由派議員企圖通過阻止無序脫歐的議案可能大為增加。

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