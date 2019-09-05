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人民幣昨天繼續下跌，官方開出兌美元中間價7.0884，較周一下調1點子，在岸價(CNY)曾挫至7.1876，雙雙錄得2008年3月以來新低；離岸價(CNH)一度見7.1965，7.2關口恐難穩守。然而，人民幣貶值沒有像以往般拖累A股回落，滬指周二企穩50天線上，港股維持窄幅波動。

今次人民幣疲不能興，部分原因是美元盡顯強勢。美滙指數昨天衝上99.37，屬2017年5月後高位；由聯儲局編製、覆蓋新興市場貿易夥伴貨幣的OITP美元指數更已破頂。

美元強勢主要是其他外幣偏弱造成。美滙指數兩隻權重貨幣：歐羅與英鎊，正受到英國脫歐10月底死線逼近折騰，首相約翰遜試圖打壓內部反對聲音，以硬脫歐向歐盟爭取更佳協議，如意算盤能否打響，短期內將有結果，鎊滙考驗2016年中「公投底」1.1841美元已可預見。

歐羅兌美元上周失守1.1支持後，踏入9月仍未止瀉，除了脫歐勢必波及歐洲經濟外，德國經濟前景堪憂，負孳息債券「遍地開花」，還有歐盟委員會和央行換屆等，都成為左右滙價的不明朗因素。在歐羅與英鎊尋底之際，若不是資金避險轉為吸納權重相當的日圓，相信美滙指數將有力挑戰100水平。

新興市場近期亦風險不斷，南美洲的阿根廷債務問題惡化，再次實施外滙管制，力保金融體系免於崩潰，投資者較擔心的是引起骨牌效應，區內金融風暴重演。歐洲的土耳其危機不斷發酵，何時能化解暫無頭緒。至於全球最大的新興市場──中國，人民幣8月初「破7」迄今持續疲弱，雖未致插水式下挫，也沒有像阿根廷出現「股滙債三殺」，惟內地經濟下行壓力難消，去槓桿舉步維艱，使人民幣不容易大幅反彈。

附【圖】所見，美元兌新興市場貨幣2016年以來跑贏兌成熟經濟體貨幣，據彭博分析，原因之一是「關稅人」美國總統特朗普的貿易政策令環球市場風險胃納下降，新興市場資金流走轉投美元資產，間接造就美元強勢。

另一方面，美元兌成熟經濟體貨幣表現落後，反映息差因素影響美元的作用相對小，意味聯儲局即使加快減息，壓抑「強美元」效果未必比得上華府改變關稅的策略。

換句話說，特朗普一直把強美元拖累美國經濟的責任完全歸咎於聯儲局「不作為」，純屬轉移視線，只要他在貿易政策姿態稍為放軟，或許美元就會一如所願走弱。當然，美國因關稅調升而令經濟放緩，並成功迫使聯儲局加快減息，對特朗普個人而言便是錦上添花，能夠盡攬「令美國再次強大」(Make American Great Again)的功勞。

這種管理模式其實赫赫有名，正是厚黑學的「補鍋法」，藉製造問題然後主動「解決」而達到目的，特朗普目標若是爭取連任，此計或能得逞。從投資角度來看，美元強勢隨時告一段落，近日積弱的其他貨幣顯著反彈可期，只有日圓除外。

信報投資研究部

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