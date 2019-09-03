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今日 15:55 國際財經

歐股早段個別走 道期挫逾200點

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中美可能無法落實本月的貿易談判，市場擔心兩國貿易戰或再度惡化，加上歐洲製造業持續收縮，經濟放緩的憂慮揮之不去，以及英國脫歐前景未明，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7291點，升9點或0.14%；德國DAX指數報11903點，跌50點或0.42%；法國CAC 40指數報5472點，跌20點或0.37%；意大利富時MIB指數報21410點，跌41點或0.19%。

道指期貨暫報26198點，跌208點。

市場對英國無協議脫歐的憂慮加深，拖累英鎊滙價急跌。英鎊兌美元一度跌0.81%，至1.1968，為2016年10月閃崩以來最低。

中美互加關稅令貿易氣氛轉差，外電引述消息人士報道，在美國拒絕北京推遲加徵關稅的要求後，中美官員仍難以就原定本月舉行的貿易談判安排達成共識。據悉，中方官員到訪美國首都的日期尚未敲定，但並不代表會談取消。另外，中國商務部新聞發言人表示，就美向華徵稅在世貿組織(WTO)爭端解決機制下提出訴訟。

英國據報有可能提早大選，首相約翰遜表示，絕不要求歐盟延後10月31日的脫離歐盟限期。他的言論被視為對保守黨議員發出警告，顯示一旦反對黨提出阻止硬脫歐議案，約翰遜勢必提前解散國會，進行大選。

路透則引述英國官員稱，雖然約翰遜不希望短期內舉行大選，但倘若國會通過阻止無序脫歐的議案，相當於讓約翰遜失去與歐盟談判的主動權，他將宣布在10月14日舉行補選。外界擔心，此舉將對歐洲經濟造成衝擊。不過，英國財相賈偉德(Sajid Javid)向金融業界代表稱，英國脫離歐盟後，金融業是他的最優先協助目標，並誓言確保金融業可挽留國際專才。

中美貿易戰升級，以及俄羅斯8月石油產出高於約定的產出上限，同時也創下3月以來新高，均利淡油價。紐約原油期貨現時每桶報54.62美元，跌0.48美元或0.87%；倫敦布蘭特期油報57.62美元，跌0.24美元或0.41%。

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