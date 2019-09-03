國際財經

澳洲統計局公布，第二季錄得經常賬盈餘59億澳元(31.2億港元)，是1975年第二季以來首次實現經常賬盈餘，並創下歷史新高，主要受惠於鐵礦石和煤炭等關鍵資源的價格上漲。市場預期為盈餘15億澳元。

期內鐵礦石價格突發性上漲，是因供應嚴重受阻，及中國創紀錄的鋼鐵製造。這兩項因素已見紓緩，其中鐵礦石價格於8月錄得創紀錄的跌幅。這反映澳洲的經常賬盈餘或不能持久。

澳洲政府將於周三公布第二季GDP數據，市場預期將按季增長0.6%，按年增長1.5%，創下10年來最小按年增幅。