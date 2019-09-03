國際財經

南韓央行表示，通脹年底將反彈，不太可能出現通縮。

央行發表聲明指出，在農產品和石油產品的基數效應持續一段時間後，通脹將在今年年底左右迅速反彈，並將從明年反彈至1%水平。

央行稱，近期的低通脹主要是由於供給側因素和政府福利政策造成的，很難說是通縮的先兆。

南韓統計廳稍早公布，8月居民消費者價格指數(CPI)為104.81，按年基本持平。從實際物價來看，CPI下跌0.038%。這是CPI增長首次落入負值，且連續8個月低於1%，創下2015年2至11月以來的最長紀錄。