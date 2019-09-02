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今日 00:51 國際財經

沙地委任PIF主管為沙地阿美主席

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外電報道，沙地阿拉伯政府任命主權基金PIF主管Yasir al-Rumayyan，出任國營石油公司沙地阿美的主席，替代能源大臣法利赫(Khalid al-Falih)的主席職位。

Rumayyan在2015年出任PIF董事總經理，此前是皇室理財顧問，他在2016年已加入沙地阿美董事會。

沙地阿美未回應傳媒相關查詢。PIF拒評上述消息。

沙地上周五設立工業與礦務大臣職位，分擔能源部的部分工作。2016年上任能源大臣的法利赫，權力似乎逐漸被分割。

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