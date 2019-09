即巿股評 港股直擊 國際財經

在中美新一輪關稅戰正式開打(9月1日)前的交易日,美股上周五主要指數變動輕微,道指、標普500指數收市分別升0.16%和0.06%,納指則跌0.13%。美國總統特朗普在Twitter再一次抨擊聯儲局(包括主席鮑威爾),遲遲不減息刺激經濟及股市。

特朗普自從2017年1月出任總統後,即把美股牛市歸功為他的政績,2018年11月美國中期選舉前幾天,他就「提醒」選民說:「如果你想你的股票下跌,我強烈建議投票給民主黨。」他更認為,若聯儲局能夠做好本身工作(大幅減息和重啟量寬),美股會再高5000點到10000點,GDP增長可達4%以上。

此外,特朗普又時常吹噓,美國對中國發起的貿易戰佔了絕對上風,並洋洋得意自稱「關稅人」(Tariff Man);他上周五仍在Twitter強調「我們沒有關稅問題。我們有的是聯儲局問題。」(We don't have a Tariff problem...we have a Fed problem)。

然而,紐約聯儲銀行前總裁、聯儲局前副主席達德利(William Dudley)上周撰文,「呼籲」局方應該與總統「對着幹」。達德利指出,對華貿易戰已削弱了商界和消費者信心,經濟前景亦變差,央行官員目前面臨的選擇是:(加快減息)幫助特朗普政府在災難性的中美貿易戰升級道路走下去;抑或向白宮發出明確訊息,貿易戰升級的風險只會由總統而不是聯儲局承擔,相關風險包括輸掉2020年的總統大選。

達德利甚至明言,如果貨幣政策目標是爭取最理想的經濟遠景,聯儲局官員就要作出政治考慮,怎樣透過貨幣決策去影響2020年總統選舉:畢竟特朗普若成功連任,對美國及環球經濟以至聯儲局的獨立性都構成威脅(After all, Trump's reelection arguably presents a threat to the U.S. and global economy, to the Fed's independence.)。

達德利表明「看不過眼」總統多次無理攻擊聯儲局和鮑威爾,確實是鮑公「知音」,問題是他竟建議局方刻意停止減息而「干預」特朗普「冧莊」,就明顯違背聯儲局貨幣決策不涉政治因素考慮的基本原則,達德利這番話肯定是失言。

港股方面,恒指8月急挫2053點(7.39%)後,9月開局未見起色,昨天以25626點收市,跌98點。

整體大市88個行業中,自7月22日以來最少有逾七成半行業上升動力跑贏恒指,反映恒指遠遠落後於已相當超賣的整體大市(詳見8月13日本欄);惟附【右圖】所見,上周三(28日)開始,恒指上升動力顯著跑贏整體大市,短線有望繼續追落後。

不過,在中美貿易戰前景欠明朗的壓力下,恒指縱使超賣反彈,亦不易突破上周本欄提及的26000點至26300點成交量密集區。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容