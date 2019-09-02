國際財經

中美新一輪加徵關稅生效、英脫歐前景陰霾揮之不去，但中美兩國展露恢復談判意願，加上內地製造業表現優於預期，紓緩經濟衰退的憂慮，意大利政局緊張氣氛緩和，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時57分，英國富時100指數報7247點，升40點或0.56%；德國DAX指數報11955點，升16點或0.14%；法國CAC 40指數報5494點，升14點或0.26%；意大利富時MIB指數報21509點，升186點或0.87%。

道指期貨暫報26303點，跌103點。

美股周一因勞動節假期休市。

中美貿易爭端加劇，兩國在本港時間周日(9月1日)中午起互相加徵新一輪關稅，其中美國率先對1250億美元中國進口貨加徵15%關稅；中國亦採取反擊，對750億美元美國進口貨分兩輪加徵5%至10%關稅，首輪昨日起實施，包括美國大豆等農產品，並首次把美國原油列入關稅清單。中美將於12月15日，實行第二階段加徵關稅措施。

不過，美國總統特朗普表示，原定9月與中國進行的貿易談判未有轉變。但他再度促請中國以人道方式處理香港示威活動，認為香港局勢與中美貿易談判有關。若沒有貿易談判，中國對香港的反應會更激烈。

意大利政局趨明朗，總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)上周四授權剛請辭的孔特再出任總理，重新組成聯合政府，以免國會短期內須重新舉行補選。孔特表示，預期本周三將就重新籌組聯合政府達成協議，儘管反對黨民主黨(PD)與反建制的五星運動仍在商討組成聯合政府事宜。

英國脫歐方面，當地國會將於周二復會，工黨表明會在當日公布立法阻止無協議脫歐的計劃，據報有十數名保守黨議員將與在野黨聯手。首相約翰遜接受《星期日倫敦時報》訪問時就向黨友發話，指倘黨友支持阻止硬脫歐的法案，隨時讓工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)漁人得利上台，警告黨友切勿靠錯邊。

另外，歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)認為，英國首相約翰遜可能因應國內政治考量，選擇不惜一切也要脫離歐盟，歐盟只是受害者之一。

油價偏軟，因美國鑽油井數目連跌兩周，但中美互相徵收新一輪關稅開始生效，市場擔心全球經濟增長乃至原油需求進一步受創。紐約原油期貨現時每桶報55.05美元，跌0.05美元或0.09%；倫敦布蘭特期油報58.37美元，跌0.09美元或0.15%。