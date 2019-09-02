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美國倉儲式超市Costco計劃最快明年在上海開設第二間門店。

內地《每日經濟新聞》引述Costco財務總監Richard Galanti表示，該公司計劃在2020年底至2021年初在上海開設第二家門店，並希望能盡快開工建設。他又稱，已經在尋找未來在其他地方開店的機會，但需要時間。

Costco的第一家中國內地店上周二(8月27日) 在上海閔行區開張，當日大批市民搶購打折商品，茅台酒、五糧液、燒雞等產品供不應求，人潮爆棚導致Costco一度暫停營業，並需於周三起限流2000人。