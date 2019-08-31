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歐羅滙價創兩年新低 特朗普批「瘋狂」

歐洲經濟數據欠佳，加上美國總統特朗普批評聯儲局沒有阻止歐羅貶值的言論，都使歐羅滙價受壓，美市尾段跌0.8%，兩年來首次挫穿1.1美元關。

特朗普斥聯儲局沒有作為



特朗普在Twitter貼文，指摘聯儲局沒有作為，因為歐羅兌美元走軟，這一失誤給歐洲國家帶來巨大的貿易優勢。

貿談有望恢復 道指反覆高收41點



中美兩國展露恢復貿易談判意願，美股道指曾漲152點，但美國消費信心數據遜色，加上油價下滑，拖累道指曾倒跌66點，收市仍反覆回升41點或0.16%，標指漲0.06%，納指則回落0.13%。對貿易戰敏感的晶片股美光科技和英特爾都升超過1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部7月個人開支按月升0.6%，勝預期；個人收入升0.1%，遜預期。7月個人消費支出物價指數按年升1.4%。密歇根大學8月消費信心指數按月挫2.3，至89.8，低於預期。

￭ 美滙指數尾段衝上98.82，升0.32%；日圓兌美元漲0.26%。英鎊兌美元倒跌0.15%。

￭ 紐約期金回吐0.5%，每盎斯收報1529.4美元。

￭ 紐約10月期油曾挫3.8%，收市仍跌2.8%。布蘭特11月期油挫2.1%。

￭ 英國股市高收0.32%，德股升0.85%，法股進賬0.56%。

譚文豪區諾軒及鄭松泰先後被捕 涉反修例示威活動



警方先後拘捕三名立法會議員，包括譚文豪、區諾軒及鄭松泰，涉嫌與反修例示威活動有關。美國白宮官員形容，任意拘捕反對派人士是威權政權使用的策略；歐盟外交與安全政策官員稱，香港近日的情況發展令人非常擔憂。另外，一名休班警員周五晚11時許離開葵涌警署時，被三名男子襲擊受傷。警務處處長盧偉聰到醫院探望，初步相信遇襲警員無結私怨。

中行半年多賺4.6% 不良貸款率降



中國銀行(03988)半年溢利按年增4.55%，不派中期息。期內淨利息收入多5.35%，淨息差1.83%，跌0.05個百分點。不良貸款率1.4%，較去年底降0.02個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25523點，較昨日恒指收市低水202點。

￭ ADR港股比例指數報25635點，較香港收市低85點。

￭ 會德豐地產將軍澳日出康城MARINI周五首輪銷售500伙，單日售出435個單位，佔可售單位87%。

￭ 小米(01810)撤回在內地發行主板中國存託憑證申請，獲中證監接納。

￭ 民生銀行(01988)中期盈利按年增6.77%，不派中期息。

￭ 重慶銀行(01963)半年溢利按年增6.58%，不派中期息。

￭ 九江銀行(06190)中期盈利按年增2.69%，不派中期息。

￭ 海通證券(06837)中期盈利按年增82.34%，不派中期息。

￭ 中鐵建(01186)中期盈利按年增15.93%，不派中期息。

￭ 中鐵(00390)中期盈利按年升10.07%，不派中期息。

￭ 廣汽(02238)中期盈利按年跌28.85%，派中期息5分人民幣。

￭ 潤東汽車(01365)中期虧損12.17億元人民幣，不派中期息。

￭ 重汽(03808)中期盈利按年升3.07%，不派中期息。

￭ 中聯重科(01157)中期盈利按年增1.96倍，不派中期息。

￭ 鞍鋼(00347)中期盈利按年減少67.91%，不派中期息。

￭ 中冶(01618)中期盈利按年增8.59%，不派中期息。

￭ 中國能源建設(03996)中期盈利按年跌5.9%，不派中期息。

￭ 東航(00670)中期盈利按年跌14.83%，不派中期息。

￭ 中遠海控(01919)中期盈利按年增27.54倍，不派中期息。

￭ 鷹君(00041)中期盈利按年跌38.09%，派中期息33仙。

￭ 新濠國際(00200)中期盈利按年增34.1%，派中期息每股6.11仙。