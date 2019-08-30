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今日 05:52 國際財經

助手遭約翰遜顧問革職 英國財相感氣憤

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英國傳媒報道，首相約翰遜的顧問革除財相賈偉德(Sajid Javid)助手，此事令賈偉德感到非常生氣。外界相信，事件可能導致首相與財相的關係變得緊張。

《金融時報》報道，約翰遜顧問卡明斯(Dominic Cummings)將賈偉德的新聞助理革職，革職原因懷疑與脫歐立場有關。其他報章也報道有關消息。

賈偉德未有計劃提出辭呈，但他與約翰遜的關係明顯變差。賈偉德下周三將發表有關增撥開支，以應對脫歐前景不明朗的報告。

約翰遜辦公室拒評上述消息。財政部未回應傳媒相關查詢。

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