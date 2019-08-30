國際財經

中美兩國展露恢復談判意願繼續為美股沖喜，道指周五早段曾漲152點，盤中高見26514點；其後倒跌66點，即市低位觸及26295點，因為消費信心數據遜色，以及油價下滑；惟道指收市仍反覆回升41點或0.16%，報26403點；標指漲0.06%，收報2926點；納指回落0.13%，收報7962點。美股下周一因勞動節假期休市。

本周累計，道指上揚3%，為6月7日當周以來最大單周升幅；標指攀升2.8%；納指則抽高2.7%。8月累計，道指下滑1.7%，標指回落1.8%，納指倒退2.6%；三大指數自5月以來首次錄得單月跌幅，亦為今年的第二個單月下跌。

歐洲股市窄幅靠穩，Stoxx 600指數收市上揚0.73%；德國DAX和法國CAC指數分別上升0.85%和0.56%，英國股市升幅相對較微。美滙指數回勇。

中國外交部發言人稱，中美官員正維持有效溝通，為達成貿易協議作出努力；同日中國商務部發出不會讓貿易戰升級的暗示。美國總統特朗普亦透露，曾經進行某些貿易商討，未來幾周會有更多安排。消息刺激美股造好，對貿易戰敏感的晶片股美光科技（Micron）和英特爾都升超過1%。

此外，蘋果公司宣布將於9月10日發布新iPhone，股價先升後倒跌0.13%。

市場分析師指出，接下來貿易談判必須有實質進展，才能維持股市升勢。俗稱恐慌指數的美股波動指數（VIX）本月較早前曾飆升至24.81，周五曾急降至接近17水平。

特朗普不滿儲局無視歐羅瀉

特朗普在Twitter發帖，不滿歐羅兌美元「瘋狂」下跌，從中取得出口和製造業的優勢，而聯儲局卻坐視不理。

美滙早段在98.4窄幅上落，美市尾段衝上98.82，升0.32%；歐羅兌美元挫穿1.1美元，尾段見1.0993，跌0.59%；日圓滙價漲0.26%，至每美元兌106.24日圓。英鎊倒跌0.15%，兌1.2164美元。

紐約期金價格回軟0.5%，每盎斯收報1529.4美元，但8月埋單仍錄得6.3%漲幅，邁向連續4個月報升。

國際油價向下，紐約10月期油曾挫3.8%，失守每桶55美元水位，收市跌幅收窄至2.8%，每桶報55.1美元。將成為現貨月的布蘭特11月期油亦下滑2.1%，每桶收報59.25美元。

美國商務部公布，7月個人開支按月上升0.6%，高於6月的0.3%和分析師預測的0.5%升幅，反映儘管經濟增長有放緩跡象，第三季初期的消費依然穩健。7月個人收入則按月升0.1%，遜於預期的0.3%升幅。

美消費信心滑坡7年最差

美國7月個人消費支出（PCE）物價指數按月上升0.2%，按年升1.4%，兩者均符合預期，仍低於聯儲局2%的通脹目標。

密歇根大學公布的8月消費信心指數則按月挫2.3，至89.8，低於預期的92.4，是2012年以來最大按月跌幅。