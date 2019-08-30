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今日 01:47 國際財經

路透:OPEC上月油產量微升 今年首次

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路透調查顯示，石油出口國組織(OPEC)8月石油產量上升，為今年首次，主要因為尼日利亞與伊拉克增產，抵消伊朗因為被美國制裁而減產的影響。

根據調查，OPEC 8月平均日產量為2961萬桶，較前一月高8萬桶。11個參與減產協議的OPEC成員，8月履行減產承諾比率是136%，低於7月時的150%。

OPEC成員中，增產最多的國家是尼日利亞，8月平均每日增產8萬桶，其次是伊拉克增加6萬桶；沙地阿拉伯產量大致與前一月相同；伊朗減少5萬桶。

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