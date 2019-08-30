國際財經

中美貿易戰局勢於上周五(8月23日)再度升溫，中國財政部公布對美國合共約750億美元進口商品加徵關稅，而美國總統特朗普亦宣布宣佈對中國現有的5500億美元貨品，以現有基礎關稅上再增加5%。受貿易局勢惡化拖累，澳元/美元於周一(8月26日)裂口低開，並一度跌至0.6687，創8月7日以來的逾兩周新低。

不過，周一(8月26日)特朗普又更改了其口風，表示中美雙方曾通電話，而貿易談判亦會繼續進行，澳元/美元一舉收復貿易戰惡化消息公布後的所有跌幅。然而，澳洲儲備銀行副行長德貝爾(Guy Debelle)在翌日(8月27日)發表言論，指澳洲最低利率可能在0%至0.5%之間，與現有利率仍然相差至少50點的距離，此鴿派言論拖累澳元/美元掉頭下跌，今日(8月30日)滙價已連跌四日，並跌至最低0.6703，逼近8月26日低位0.6687。

技術分析方面，澳元/美元自8月7日觸及十年低位0.6674反彈後，曾在0.6740至0.6820之間窄幅整固一段時間，但始終未能突破0.6830阻力（由7月19日高位0.7078至8月7日低位0.6674下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平），其後匯價輾轉下跌形成新的小型下降通道。若短期內澳元/美元仍受制於下降通道頂部0.6770-0.6780之下，後市或有機會進一步跌穿0.6700並下探0.6650甚至0.6600附近水平。

交易策略方面，早前於8月22日所定的澳元/美元沽盤已取消。短期內待澳元回升至0.6800-0.6820區域沽出，下望0.6660，升穿0.6855止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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