國際財經

市場憧憬中美下月再啟動貿易談判，意大利政局趨明朗，帶動歐洲股市中段持續上升，道期漲逾百點。

截至本港時間傍晚6時33分，道指期貨暫報26541點，升163點。

英國富時100指數報7222點，升38點或0.53%；德國DAX指數報11966點，升127點或1.09%；法國CAC 40指數報5499點，升49點或0.9%；意大利富時MIB指數報21518點，升120點或0.56%。

中美貿易爭拗有望降溫，中國商務部稱，中美經貿團隊確實一直保持有效溝通，雙方正在討論原定9月的磋商，如有進一步情況會及時發布。美國總統特朗普昨日表示，美國和中國的談判代表周四舉行不同層面的對話，但兩國暫未有公布詳情。

中國外交部表示，中美經貿團隊一直保持溝通，重申希望美方拿出誠意和實際行動，與中方雙向而行，在平等和相互尊重基礎上，找到解決問題的方法。

數據方面，歐羅區8月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升1%，符合預期，但遠低於歐洲央行目標，鞏固市場認為歐洲央行下月將進一步寬鬆貨幣政策的預期。法國8月通脹率降至1.2%，創3個月低位，符合預期。德國7月零售銷售按月下滑2.2%，預期為下降1%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.2美元，跌0.51美元或0.9%；倫敦布蘭特期油報60.97美元，跌0.11美元

或0.18%。