國際財經 即巿股評

中美貿易戰打下又停下，跟車太貼好易炒埋一碟。就以過去一周為例，首先雙方「互片」向對方開徵新關稅，之後人仔大貶，但美國總統特朗普收到中方電話，雙方有望重返談判桌，再配合昨日商務部強調用「冷靜態度」解決貿戰，令中美股市上下快速勁CHOK，好友淡友眼都花！

股市上落速度快夾狠，大家好難跟唔跟，結果匿埋債市避險，其中負利率債規模又創新高，更突破17萬億美元，佔全球債市規模三成，而十年期美債更由月初的1.84厘，跌至現時1.5厘附近，都咪話唔誇張。

白金突飆因阿爺放寬汽車限購

負利率債今年狂升，帶挈無息收的金價也上揚，雖然上日急回，一度跌至1520美元後喘定，現回升至1530美元，銀價就遠比金價強，今早跟金回吐至18.05美元，但力守18美元大關，最新造18.38美元，累計過去三日暫升4%。

銀價醒，白金價仲勁，皆因周二阿爺發布《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，放寬或取消限購汽車，雖然全球汽車股無咩反映，但白金作為廢氣催化轉化器(catalytical converter)主要材料，過去三日價格卻急升，自政策公布後，白金價格抽升9%。

連好日唔發市的白金都識得郁，貴金屬度下鈀金博大霧。首先鈀金是世上稀有貴金屬之一，主要用途包括汽車廢氣處理系統，單是汽車廢氣處理佔鈀金消耗量八成，阿爺政策本周發布後，鈀金價格只升1.4%，現報1501美元，暫時受制50天線(1504美元)，有博大霧空間。

話到明喺博大霧，無理由買舊鈀金放响屋企等佢升，美國有鈀金ETF，上市編號是PALL，今年暫升16.6%，以140美元以下買入，首站睇152.97美元，即歷史高位，升穿再諗點做，跌穿130美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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