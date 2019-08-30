國際財經

歐洲央行委員勞滕施萊格(Sabine Lautenschlaeger)指出，對於央行而言，現在考慮一套刺激措施大規模方案，以回應歐羅區經濟不確定性升高仍為時過早。

勞滕施萊格接受《Market News》訪問時表示，雖然有貿易摩擦及英國脫歐等政治衝擊，以及德國製造業下行趨勢等因素，但在勞動市場及區內增長持穩方面也有積極訊號。

她說，基於目前數據，推出大規模措施還為時過早，而且仍認為資產購買計劃是最後的措施，應該只有出現通縮風險時才動用，但目前看不到通縮風險。