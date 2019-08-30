訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:16 國際財經

歐央行委員:考慮大型刺激措施為時太早

放大圖片

歐洲央行委員勞滕施萊格(Sabine Lautenschlaeger)指出，對於央行而言，現在考慮一套刺激措施大規模方案，以回應歐羅區經濟不確定性升高仍為時過早。

勞滕施萊格接受《Market News》訪問時表示，雖然有貿易摩擦及英國脫歐等政治衝擊，以及德國製造業下行趨勢等因素，但在勞動市場及區內增長持穩方面也有積極訊號。

她說，基於目前數據，推出大規模措施還為時過早，而且仍認為資產購買計劃是最後的措施，應該只有出現通縮風險時才動用，但目前看不到通縮風險。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。