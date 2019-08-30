國際財經

中美或於下月再度舉行貿易談判，市場憧憬兩國貿易關係緩和，加上意大利政局趨明朗，投資者的風險胃納增加，惟擔心英國脫歐前景混亂，抑制大市升幅，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7197點，升12點或0.18%；德國DAX指數報11898點，升59點或0.5%；法國CAC 40指數報5461點，升11點或0.21%；意大利富時MIB指數報21483點，升84點或0.4%。

道指期貨暫報26416點，升38點。

中美貿易爭拗有降溫勢頭，中國商務部說，中美經貿團隊確實一直保持有效溝通，雙方正在討論原定9月的磋商，如有進一步情況會及時發布。中國國務院關稅稅則委員會表示，就對美國部分進口商品加徵關稅的第三輪反制措施中，對未列入反制措施範圍的商品，不加徵中國為反制美國232、301條款措施所加徵的關稅，亦即是會有第三批對美加徵關稅排除安排。

美國總統特朗普亦表示，美國和中國的談判代表定於周四稍晚舉行不同層面(a different level)的對話，目的是緩解兩國之間的貿易緊張局勢，但他沒有透露更多細節。

英國脫歐方面，首相約翰遜周三決定暫停國會大約5周，已獲英女皇同意，令無協議脫歐機會大增。不過，英國反對黨工黨表示，將於下周要求國會作出緊急辯論，以阻止首相約翰遜推動英國在無協議下脫離歐盟的行動。另有網民發起聯署，反對國會休會，不足一天收到超過120萬個簽名，使當地政局轉趨混亂的風險大增。

意大利方面，意大利總統馬塔雷拉(Sergio Mattarella)昨天授權早前請辭的總理孔特(Giuseppe Conte)，讓他與五星運動黨(M5S)及在野民主黨協商組成聯合政府，並籌組新內閣。孔特表示，他將在未來數天再次與馬塔雷拉會面，並提交新內閣的組成名單。外界預料，新政府將在制訂《財政預算案》時向歐盟爭取更多靈活性，加強國內凝聚力。

《華爾街日報》引述消息人士指出，沙地阿拉伯國營油企沙地阿美(Saudi Aramco)擬將上市計劃分為兩個階段，首先會在今年底前登陸沙地證券交易所，並於明年或2021年在國際市場掛牌。據悉，該公司擬考慮在日本東京證券交易所掛牌，避開政局不穩的倫敦或香港。

油價扭轉上日漲逾1%的強勢，因市場仍擔憂經濟前景及貿易糾紛的不確定性。紐約原油期貨現時每桶報56.2美元，跌0.51美元或0.9%；倫敦布蘭特期油報60.87美元，跌0.21美元或0.34%。