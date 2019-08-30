國際財經

雖然在中國經營的美國企業仍有盈利，但逾八成美企認為中美貿易戰升級令其在華運營前景惡化。

美中貿易全國委員會(USCBC)調查顯示，81%的企業認為中美之間不斷升級的貿易緊張關係影響其業務運營。這比2018年增長8個百分點。

在接受調查的美國公司中，近半公司表示，銷售和市場份額均有所下跌，主要由於美國和中國互徵關稅。許多企業還表示，鑑於中國政府為國內企業提供的優勢，以及外國企業面臨的其他許可、投資和行政壁壘，他們擔心自己在中國的競爭能力。

調查又顯示，美國企業稱其銷售正在下滑，因為考慮到中美雙邊商業關係的波動性，中國客戶愈來愈認為美國企業是不可靠的商業夥伴。近40%的受訪企業表示，由於中國合作夥伴對與美國公司做生意的擔憂，他們的銷售下跌。這一比例較2018年增長7倍。

USCBC主席、前美國政府高級官員、中國問題專家Craig Allen敦促美國和中國重返談判桌，結束具有破壞性的針鋒相對的關稅，避免對雙邊關係造成持久損害。他稱，從短期來看，貿易戰確實傷害了美國公司。失去市場份額很容易，要想奪回市場份額非常、非常困難。這些代價是真實存在的，而且可能是長期的。

該組織指出，95%的成員公司在中國投資是為了進入中國市場，而只有不到四分之一的公司在中國投資是為了向亞洲地區和美國出口。

Allen表示，成員公司在華開展業務主要是為了服務中國市場，而不是向美國出口，儘管美國總統特朗普要求他們尋找中國之外的其他選擇，但沒有跡象表明他們打算離開，。

USCBC又預計，明年收入將增加的企業略佔多數，但較上年減少26%，反映出關稅、貿易衝突和市場環境惡化等方面的不確定性。

USCBC代表了美國超過220家企業，包括波音、農業巨擘Archer Daniels Midland和惠普企業(Hewlett Packard Enterprise)等。