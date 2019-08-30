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今日 09:26 國際財經

日零售銷售跌幅遠超預期 失業率意外下滑

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日本多項經濟數據表現參差。其中，7月零售銷售按年下跌2%，遠超出市場預期跌0.8%。

至於7月經季節調整失業率由6月的2.3%，出乎意料跌至2.2%，市場原預料升至2.4%。求才求職比為1.59，低於6月的1.61。

另外，7月工業生產按月增長1.3%，高於預期升0.3%。數據顯示，日本製造商預計8月工業生產按月維持升1.3%，9月則減少1.6%。

通脹方面，東京地區8月整體消費物價指數(CPI)按年升0.6%；核心CPI增0.7%，合乎市場預期。

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