國際財經

雲端金融與人力資源軟件開發商Workday公布，截至7月31日止第二季淨虧損擴大至1.207億美元，前一年度同期虧損8620萬美元。每股經調整盈利為44美仙，收入升32%至8.878億美元，分析員預期平均值分別是35美仙與8.723億美元。

該公司指出，上季用戶收入升34%至7.572億美元，預期第三季用戶收入介乎7.83至7.85億美元，分析員預期為7.826億美元；另向上修訂年度用戶收入預測，由30.5至30.6億美元改為30.6至30.7億美元。



