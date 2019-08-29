國際財經

特朗普:中美周四稍晚舉行不同層面對話

美國總統特朗普對傳媒稱，美中談判代表定於周四稍晚舉行「不同層面」的對話，目的是緩解兩國貿易緊張局勢，但他沒有透露更多細節。

針對華為涉盜知識產權 美國展開新一輪調查



《華爾街日報》消息稱，美國檢控機構正就華為涉嫌盜取知識產權展開新一輪調查，重點調查華為近幾年從個人和公司竊取技術，並由競爭對手挖走僱員。

貿易戰氣氛緩和 美股高收326點



中國商務部強調以「冷靜態度」解決同美國的貿易爭端，促請美方為9月舉行談判創造條件，消息刺激美股道指最多飆372點，收市仍漲326點或1.25%；早段升幅一度收窄至149點；Caterpillar抽高2.53%，高盛和摩通都漲逾2%。標指升1.27%。納指上揚1.48%。英特爾、蘋果和微軟升幅介乎2.36%至1.69%，科技股指數抽高1.73%。

歐央行管委:歐洲經濟未惡劣至需要推量寬



歐洲央行管委兼荷蘭央行行長諾特認為，歐羅區經濟並未疲弱至需要央行重啟量化寬鬆，他對減息持開放態度。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部第二季GDP按年增長修訂為2%，低於初步公布的2.1%，也低於第一季度的3.1%和上半年平均的2.6%，惟符合市場預期。7月商品貿易逆差初值縮小至723億美元。

￭ 美債孳息曲線倒掛情況有改善，10年期債息尾段漲1.6基點，報1.497厘，2年期債息升2.8基點，報1.532厘，兩者的倒掛幅度收窄。

￭ 美滙指數尾段升0.24%，報98.45。日圓兌美元跌0.35%。

￭ 紐約期金收市跌0.8%，報每盎斯1536.9美元。

￭ 紐約期油收市升1.7%，每桶報56.71美元，倫敦布蘭特期油收報61.08美元，揚1%。

￭ 蘋果發信邀請傳媒在9月10日出席一年一度的新產品發布會。

￭ 戴爾第二季轉賺45.1億美元，每股經調整盈利勝預期，市後時段股價升7%。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市升1.04%。法股彈1.51%，德股進賬1.18%，英股揚0.98%。

￭ 沙地阿美(Saudi Aramco)據報今年底前登陸沙地證交所，明年或2021年在國際市場掛牌。

MARINI累收逾7000飛 超購13倍



會德豐地產將軍澳日出康城9A期MARINI周四截票，累積登記逾7000票，以周五首輪推售500個單位計，超購逾13倍。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25816點，較昨日恒指收市高水113點。

￭ ADR港股比例指數報25786點，較港收市高83點。

￭ 中車(01766)中期盈利按年增16.19%，不派中期息。

￭ 哈爾濱銀行(06138)中期溢利按年跌16.51%，不派息。

￭ 東方證券(03958)中期盈利按年增69.04%，不派中期息。

￭ 廣發証券(01776)中期盈利按年增44.84%，中期息20分人民幣。

￭ 華泰證券(06886)中期盈利按年增28.43%，不派中期息。

￭ 江銅(00358)中期盈利按年升1.77%，不派中期息。

￭ 山東黃金(01787)中期盈利按年升9.85%，不派中期息。

￭ 紫金(02899)中期盈利按年減少26.64%，不派中期息。

￭ 濰柴(02338)中期盈利按年增20.37%，派中期息15分人民幣。

￭ 中芯(00981)中期盈利按年跌61.95%，不派中期息。