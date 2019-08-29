國際財經

中國商務部表示，堅決反對中美貿易戰升級，強調會以「冷靜態度」解決爭端，並促請美國為9月舉行談判創造條件，消息刺激美股周四上揚，道指最多飆372點，盤中高位觸及26408點，歐股也轉跌為升。市場氣氛好轉，美元反彈，美債孳息曲線倒掛幅度收窄。

道指收市仍漲326點或1.25%，收報26362點；早段升幅一度收窄至只有149點，即市低見26185點；Caterpillar股價抽高2.53%，為升幅最大的道指成分股；銀行股造好，高盛和摩根大通都漲逾2%。標指升1.27%，收報2924點。納指上揚1.48%，收報7973點。英特爾、蘋果和微軟升幅介乎2.36%至1.69%，帶領科技股指數抽高1.73%。歐股三大指數以法股表現較佳，升1.51%，英股和德股分別上揚0.98%和1.18%。

美國總統特朗普周四在霍士新聞電台的訪問中提到，中美安排在周四進行的對話屬於「不同層面」(a different level)，但沒有進一步透露詳情。

次季經濟增長下修至2%

美國商務部數據顯示，由於出口和庫存減少，抵消了4年半以來最大的消費開支增長，第二季經濟放緩幅度略高於預期，國內生產總值(GDP)按年增長經修訂後為2%，低於初步公布的2.1%，同時也低於第一季度的3.1%和上半年平均的2.6%，惟符合市場預期。

美國經濟擴張已經進入第11個年頭，但面對中美貿易戰不斷升級，外界對經濟大幅轉差的憂慮增加。孳息曲線倒掛惡化正好證明這一點，惟倒掛情況在周四有改善，10年期國債孳息尾段漲1.6基點，報1.497厘，2年期債息升2.8基點，報1.532厘。

美滙指數尾段升0.24%，報98.45，美元兌歐羅靠穩在1.1058美元。日圓兌美元回落，跌0.35%，報106.49日圓。紐約期金收市跌0.8%，報每盎斯1536.9美元，為8月22日以來最活躍合約最低價。

油價繼續造好，紐約期油收市升1.7%，每桶報56.71美元，倫敦布蘭特期油站穩在60美元以上，每桶收報61.08美元，上揚1%。

全國房地產商協會(NAR)公布，7月待完成房屋交易按月減少2.5%，按年跌0.3%。至於美國首次申領失業救濟人數上周增加4000人，報21.5萬人。

美國財長努欽周三接受彭博訪問時稱，財政部非常認真地考慮發行50至100年期的政府債券，官員正深入研究可行性。