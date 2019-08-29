國際財經

意大利政局緩和，中美貿易談判料仍會於華盛頓舉行，帶動歐洲股市中段升逾1%，道期漲逾200點。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7192點，升78點或1.1%；德國DAX指數報11839點，升138點或

1.18%；法國CAC 40指數報5444點，升75點或1.4%；意大利富時MIB指數報21408點，漲417點或1.99%。

道指期貨暫報26281點，升244點。

中美貿易談判方面，美國財長努欽(Steven Mnuchin)預期，中國談判代表將會到華盛頓繼續進行貿易磋商，但他未有透露會談是否將如期於下月舉行。

中國商務部表示，中美雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，當前最重要的是為雙方繼續磋商創造必要條件，中方認為如果赴美談判，雙方應該共同努力推動。

英女皇同意首相約翰遜提出，頒令國會在9月中結束現屆會期，休會5周，意味着下議院無足夠時間表決任何反對「硬脫歐」的決議案。約翰遜稱，若反對派想要阻止英國10月31日脫歐，便要修改法律或更換政府。

數據方面，歐羅區8月消費者信心指數為負7.1，符合預期。德國8月經季調失業人口增加4000人，失業率持穩於5%。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報56.15美元，升0.37美元或0.66%；倫敦布蘭特期油報60.47美元，跌0.02美元或0.03%。