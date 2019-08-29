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繼上周二(8月20日)德國總理默克爾(Angela Merkel)表示歐盟願意與英國在談判未來貿易關係時商討任何可行的替代方案後，上周四(8月22日)默克爾再度釋出善意，並指歐盟和英國能找到一種機制，既能遵守愛爾蘭邊境擔保協議，又能確保歐盟單一市埸的完整性，英鎊/美元在兩周內第四次大漲逾百點，並突破1.2200阻力至最高1.2273。其後美滙指數在上周五(8月23日)受累於中美貿易戰局勢惡化而大跌，英鎊/美元繼續節節上升，全周總結匯價最高升至1.2293，漲幅逾200點。

本周二(8月27日)英鎊/美元一度突破1.2300阻力至本月高位1.2310，主要由於英國幾大反對黨的領導人會面，稱他們將共同努力，通過在議會立法來阻止硬脫歐，他們甚至不排除舉行不信任動議推翻英國首相約翰遜(Boris Johnson)政府的可能性。不過，周三(8月28日)約翰遜向英女皇申請暫停議會至10月14日，減少議員試圖阻止硬脫歐的時間，以確保英國能於10月31日脫離歐盟，其後此舉亦獲得英女皇的批准。約翰遜的舉動出乎市埸意料，硬脫歐風險激增，拖累英鎊/美元閃跌逾100點，並再次跌穿1.2200水平至最低1.2156。

技術分析方面，儘管英鎊/美元多番試探終於成功升穿1.2200阻力，但未能真正升破下降通道頂部阻力1.2300水平(同時也是由6月25日高位1.2779至8月12日低位1.2015下跌浪的23.6%斐波那契回吐水平)，並繼續沿下降通道呈下跌趨勢。英國硬脫歐風險持續增加，若英鎊/美元進一步跌穿短期支持1.2150水平，後市很大機會能再次下探8月12日低位1.2014，甚至跌穿1.2000心理關口。

交易策略方面，我們根據8月21日策略已於1.2300沽出英鎊/美元（下望1.2020，升穿1.2350止損），現將止盤下移至1.2260。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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